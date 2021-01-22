«Якорь стратегической стабильности»: Белый дом подтвердил планы продлить договор СНВ-3

Власти США предложат России продлить на пять лет договор о ядерном сдерживании СНВ-3, срок действия которого истекает в начале февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает агентство AP.

По ее словам, продление договора отвечает интересам национальной безопасности США, и это имеет «еще большее значение, когда отношения с Россией являются особенно напряженными, как сейчас».

Псаки назвала соглашение «якорем стратегической стабильности между двумя странами».

По данным агентства, администрация президента США Джо Байдена передаст российской стороне предложение по продлению договора в ближайшие часы.

По оценке представителя Пентагона Джона Кирби, продление соглашения дает России и США «время и пространство» для изучения возможности заключения новых соглашений о контроле над вооружениями, которые «могут еще больше сократить риск для американцев», сообщает РИА «Новости». В то же время Кирби отметил, что США не будут закрывать глаза «на вызовы со стороны России».

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников, что Байден собирается добиваться продления СНВ-3 на пять лет.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что Байден и его команды не станут «превращать договор СНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции». Посол России в США Анатолий Антонов также допустил, что США пролонгируют договор СНВ-3.

В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил США продлить действующий договор хотя бы на год без каких-либо условий, однако Вашингтон данное предложение отверг, отметив, что в текущем виде оно не отвечает интересам Соединенных Штатов.

Срок действия российско-американского договора СНВ-3, вступившего в силу 5 февраля 2011 года, истекает 5 февраля текущего года. Он подразумевает сокращение числа ядерных боеголовок с каждой стороны до 1550, количества межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках до 700, а развернутых и неразвернутых пусковых установок до 800.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 22.01.21

Российские ученые выведут сорт пшеницы «под заказ» почти втрое быстрее. / Google грозит отключить поиск в Австралии. / Трубоукладчик «Фортуна» движется к месту достройки «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»