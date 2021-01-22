В мире не утихают слухи об отмене Олимпиады-2021. Власти Японии всё опровергают

Правительство Японии в частных беседах пришло к выводу, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа станет причиной для отмены летних Олимпийских игры в Токио, которые были перенесены на 2021 год. Об этом пишет The Times со ссылкой на неназванного представителя правящей коалиции Японии.

По его словам, кабмин премьер-министра Ёсихидэ Суги сейчас сосредоточен на обеспечении организации игр в 2032 году. Однако ранее представитель правительства назвал это сообщение ложным, а организаторы Игр заявили, что намерены провести Олимпиаду в этом году.

Как писал «Новый День», неделю назад, на фоне появившихся слухов о неизбежной отмене Игр, организаторы Олимпиады официально объявили о намерении провести мероприятие летом 2021 года.

Выступая перед сотрудниками Токио-2020, генеральный менеджер оргкомитета Тоширо Муто назвал «ложной информацией» предположения японских СМИ о том, что судьба Олимпиады должна решиться в феврале 2021 года. «Когда появляется такая информация, некоторые люди могут почувствовать беспокойство. Хочу сказать, что мы так не думаем и что эти статьи – фальшивка», – заявил Муто.

Он также поставил под сомнение репрезентативность опроса общественного мнения, согласно которому, все больше японцев выступают против проведения Игр. Столкнувшись с резким ростом числа случаев коронавируса на местном уровне, Япония объявила в начале января чрезвычайное положение в Токио и соседних регионах. Это в значительной мере усилило скептицизм общественности по поводу проведения Олимпийских игр и необходимости привозить в страну огромное количество иностранных зрителей и спортсменов, писало «Фигаро».

В свежем заявлении организаторов Токио-2021 говорится, что премьер-министр Ёсихидэ Суга выразил решимость провести Игры. «Все наши партнеры, включая национальное правительство, правительство Токио, Оргкомитет Токио-2020, Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК), полностью сосредоточены на проведении Игр этим летом», – говорится в заявлении.

«Мы надеемся, что жизнь вернется в привычное русло в скором времени. Мы приложим все усилия, чтобы подготовиться к безопасным и надежным Играм»., сказал Суга, выступая в парламенте. Он также подчеркнул, что Игры «станут символом преодоления человечеством нового коронавируса и шансом продемонстрировать всему миру восстановление Японии после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года».

Открытие Олимпиады намечено на 23 июля 2021 года. Сегодня, 22 января, премьер-министр Японии вновь подтвердил это, передает CNN.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 22.01.21

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