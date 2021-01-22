В ФСБ предупредили об угрозе кибератак на фоне обвинений США

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный при ФСБ, заявил об угрозе проведения целенаправленных компьютерных атак. Об этом говорится в бюллетене центра, опубликованном на портале НКЦКИ «Безопасность пользователей в сети Интернет».

Предупреждение опубликовано на фоне «постоянных обвинений», высказываемых в адрес России со стороны США и их союзников и на фоне «угроз проведения «ответных» атак на объекты критической информационной инфраструктуры» РФ, заявлено в послании.

В связи с вероятными угрозами эксперты советуют компаниям повысить защиту информационных ресурсов. Так, например, по мнению специалистов, существует угроза фишинговых атак с использованием методов социальной инженерии. В центре рекомендовали проверить работу сетевых средств защиты и работу антивирусных приложений, избегать использования сторонних DNS-серверов и отказаться от многофакторной аутентификации при удаленном доступе в сеть организации.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.01.21

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