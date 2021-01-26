Байден поставил под сомнение импичмент Трампу

Президент США Джо Байден считает, что процедура импичмента его предшественнику Дональду Трампу должна состояться, однако он сомневается в ее успехе. «Я считаю это (процесс импичмента – прим. ред.) должно произойти», – сказал он, добавив, что это может оказать влияние на его повестку и кандидатов в его администрацию. Он также признал, что «эффект был бы хуже, если бы этого не произошло», передает CNN.

При этом Байден полагает, что сторонники импичмента в сенате не смогут набрать достаточно голосов, чтобы признать теперь уже экс-президента виновным в подстрекательстве к восстанию. Чтобы это произошло, резолюцию должны поддержать 67 сенаторов из 100, то есть две трети. Учитывая расстановку сил в нынешнем составе сената, демократам нужно получить голоса 17 республиканцев.

Слушания об импичменте должны начаться после 8 февраля, сообщал лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер. По его словам, до этого сенат будет занят другими делами.

Противники Трампа считают, что, будучи президентом страны, он позволял себе высказывания, которые подстрекали людей на штурм Капитолийского холма и здания конгресса.

Вашингтон, Иван Гридин

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