Военные США обнаружили два российских Ту-142 вблизи Аляски

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) отследило два российских самолета Ту-142 в своей опознавательной зоне вблизи Аляски, указано в Twitter NORAD.

«Командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты не нарушали воздушного пространства США. Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что вблизи границ России в прошлом году было обнаружено около 4 тыс. боевых и разведывательных самолетов, а также дронов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.01.21

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