российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 января 2021, 10:27 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Военные США обнаружили два российских Ту-142 вблизи Аляски

Фото: Минобороны РФ

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) отследило два российских самолета Ту-142 в своей опознавательной зоне вблизи Аляски, указано в Twitter NORAD.

«Командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты не нарушали воздушного пространства США. Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что вблизи границ России в прошлом году было обнаружено около 4 тыс. боевых и разведывательных самолетов, а также дронов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.01.21

Байден поставил под сомнение импичмент Трампу. / Санкции под угрозой: Запад привыкает к мысли, что Крым российский – Климкин. / Байден, Меркель и Макрон не поздравили Зеленского с днём рождения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

ФСБ пресекла контрабанду российских военных радиостанций

Байден поставил под сомнение импичмент Трампу

Захарова: Россия разберется с действиями американских соцсетей в ситуации с акциями протеста 23 января

Китай забрал у США статус главного инвестнаправления в мире

В США неизвестный застрелил пять человек

Российский МИД вызовет на ковер дипломатов США из-за публикаций о протестах

Участник лотереи в США выиграл $1 млрд

Байден констатировал углубление экономического кризиса в США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,