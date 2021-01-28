В Сан-Франциско переименуют 44 школы в угоду темнокожим

Власти Сан-Франциско приняли решение переименовать 44 школы, которые названы в честь Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и других государственных деятелей, из-за их расистского прошлого.

The New York Times пишет, что для решения этого вопроса образовательный комитет города создал специальную комиссию, чтобы избавиться от «любых символов белого превосходства и расизма». Было принято решение переименовать школы, названные в честь тех, кто подпадает под следующее определение: «Участвовали в завоевании и порабощении людей, угнетении женщин, препятствовании социальному прогрессу; чьи действия привели к геноциду; иным образом значительно ограничивали возможности людей в отношении прав на жизнь, свободу и стремления к счастью».

При этом темнокожая мэр Сан-Франциско Лондон Брид раскритиковала переименование образовательных учреждений, так как считает, что во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа следует заниматься более важными вопросами, например учебным планом на весну. Издание также пишет, переименование обойдётся в $10 тыс. на каждую школу.

Сан-Франциско, Иван Гридин

Сан-Франциско. Другие новости 28.01.21

В Австралии крокодил напал на мужчину во время купания в парке. / Генсек ООН заявил о важности российской вакцины от коронавируса. / Германия может запретить своим гражданам все ненужные поездки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»