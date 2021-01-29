Посол России призвал США прекратить спекуляции на тему химоружия

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американский Госдепартамент прекратить спекуляции на тему продолжения со стороны РФ программы по созданию химического оружия. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

«Обратили внимание на очередные спекуляции американского внешнеполитического ведомства, в связи с чем хотели бы отметить следующее. Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами», – отметил дипломат.

Антонов в очередной раз напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) документально подтвердила ликвидацию Россией всех запасов боевых отравляющих веществ. При этом сами США остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрете химоружия, которая не выполнила свои обязательства, нарушив все сроки в рамках договора.

«Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», – заключил посол.

Как писал «Новый День», в начале октября постпред России в Совбезе ООН заявил, что страны Запада боятся «неугодной правды» и поэтому заблокировали выступление на заседании Совета безопасности ООН экс-главы ОЗХО Жозе Бустани.

Бустани намеревался зачитать доклад о ликвидации химоружия в Сирии. Его выступление заблокировали Бельгия, Великобритания, Германия, США, Франция и Эстония. «Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину «злодеяний сирийского режима» и непогрешимости ОЗХО. То, что сегодня произошло, – это стыд и позор», – заявил Небензя. Вскоре после этого он опубликовал текст выступления на сайте российского представительства.

Он также указал, что это первый подобный случай в истории Совбеза ООН.

Бустани в своей речи указал, что ОЗХО утратила доверие. «Вы должны выслушать то, что говорят ваши собственные инспекторы – это было бы важным первым шагом для восстановления пострадавшей репутации ОЗХО. Организация однажды достигла величия. Она оступилась, однако у нее все еще есть возможность исправиться и стать даже более великой. Миру нужен заслуживающий доверия орган по контролю над химическим оружием», – подчеркнул Бустани, обращаясь к нынешнему генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу.

Напомним, о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены предположительно нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» в британском городе Солсбери стало известно 4 марта 2018 года. Позже Лондон обвинил Россию в разработке препарата и причастности к отравлению. Москва категорически отвергает обвинения Великобритании.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.01.21

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