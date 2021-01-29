Генсек ООН призвал к регулированию политики Twitter и Facebook

Необходимо создать механизм, «который включает в себя нормативно-правовую базу с правилами, позволяющими делать это в соответствии с законом». Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, призывая к регулированию политики Twitter и Facebook.

По его словам, это не должна быть компания, которая может решать, следует ли, например, закрыть аккаунт Трампа в Twitter. «Я считаю, что мы не можем жить в мире, где ограниченное число компаний наделено слишком большой властью», – приводит RT слова главы ООН.

Гутерреш также обратил внимание, что с учетом того, соцсети собирают информацию в огромных количествах, что несет «опасность того, что это может быть использовано в политических целях для контроля над гражданами стран» и «коррекции нашего поведения».

Ранее депутат Европарламента от Нидерландов Роберт Рос (группа «Европейские консерваторы и реформисты») заявил, что Facebook, Twitter и Google, осуществляя регулирование на своих платформах, ставят под угрозу свободу слова. В связи с этим он направил запрос в адрес Еврокомиссии.

Рос со ссылкой на отчеты отметил, что с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов эти компании «отслеживают и контролируют контент, который видят пользователи». Он обратил внимание на действия Facebook и Twitter в течение нескольких недель до и после выборов президента США, которые состоялись 3 ноября.

«Большинство этих платформ не регулируются законодательством, поскольку действуют в серой зоне и не являются публичными форумами, средствами массовой информации или издателями», – указано в обращении. Рос интересуется, что готова предпринять Еврокомиссия в отношении онлайн-платформ, которые «всё чаще используют искусственный интеллект для борьбы с дезинформацией и разжигающей ненависть риторикой».

Также депутат спросил, как Еврокомиссия оценит действия таких компаний, как Facebook, которые «активно устанавливают правила на своих платформах и решают, что считать ненавистнической риторикой, дезинформацией и фейковыми новостями». Он также задал вопрос, не нарушают ли такие платформы свободы слова?

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 29.01.21

Сербия получила новую партию российской вакцины от коронавируса. / Финляндия задумалась об отказе от российской электроэнергии. / В Словакии женщина удерживала грабителя сексом до приезда полиции. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»