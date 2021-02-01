Военные Мьянмы проведут новые выборы в парламент

Руководство Вооруженных сил Мьянмы, захватившее власть в стране в ходе переворота, заявило о намерении провести новые выборы после снятия режима чрезвычайного положения, который продлится год. Соответственное заявление было озвучено в ходе телеобращения военных, передает «Синьхуа».

Военные обещают гражданам реформировать избирком, что позволит беспристрастно пересчитать голоса на выборах прошлого года, а после новых выборов – передать власть избранной партии.

Как писал «Новый День», госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные деятели правительства задержаны. AP уточняет, что задержан и президент страны Вин Мьин. В столице Нейпьидо не работает интернет и телефонная связь.

Власти США выступили против любых попыток изменить исход недавних выборов в стране, призвали освободить задержанных и пригрозили принятием мер. Действия вооруженных сил Мьянмы уже осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, так как они «наносят серьезный урон прошедшим в Мьянме демократическим реформам».

«Национальная лига за демократию», заявила о своей победе на выборах 8 ноября 2020 года. По итогам плебисцита правящая партия получила 396 из 476 мест в парламенте. На этом основании она сформировала свое правительство, во главе которого встал госсоветник Аун Сан Су Чжи. Поддерживаемая военными «Союзная партия солидарности и развития» получила лишь 33 кресла в парламенте.

Военные неоднократно публично указывали на фальсификацию итогов выборов и призывали правительство и избирком пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что утверждения о фальсификациях голословны.

Нейпьидо, Иван Гридин

Нейпьидо. Другие новости 01.02.21

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