В Мьянме произошел военный переворот. Объявлено чрезвычайное положение

Военные Мьянмы задержали лидеров правительства и объявили в стране чрезвычайное положение сроком на один год, сообщает Associated Press со ссылкой на военное телевидение страны Myawaddy TV.

В военном ведомстве заявили, что оно будет управлять страной в течение года. Диктор телеканала объяснил захват власти неспособностью правительства Мьянмы должным образом отреагировать на заявления военных о фальсификациях на прошедших в ноябре выборах.

По данным китайского информагентства Синьхуа, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн в результате госпереворота получил всю государственную власть в стране. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве.

Ранее стало известно, что госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные деятели правительства задержаны. AP уточняет, что задержан и президент страны Вин Мьин. Агентство отмечает, что в столице Нейпьидо не работает интернет и телефонная связь.

Власти США выступили против любых попыток изменить исход недавних выборов в стране, призывали освободить задержанных и пригрозили принятием мер.

Как напоминает «Интерфакс», «Национальная лига за демократию» заявила о своей победе на выборах 8 ноября 2020 года. По итогам плебисцита правящая партия получила 396 из 476 мест в парламенте. На этом основании она сформировала свое правительство, во главе которого встал госсоветник Аун Сан Су Чжи. Поддерживаемая военными «Союзная партия солидарности и развития» получила лишь 33 кресла в парламенте.

Военные неоднократно публично указывали на фальсификацию итогов выборов и призывали правительство и избирком пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что утверждения о фальсификациях голословны.

Нейпьидо, Иван Гридин

Нейпьидо. Другие новости 01.02.21

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