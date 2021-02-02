Во Франции пьяный мужчина с мечом напал на полицейского

Во Франции полицейский пострадал при нападении местного жителя. Мужчина с мечом в руках бросился на правоохранителя. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на французскую полицию.

Инцидент произошел в городе Нант. Полицейские прибыли по вызову, чтобы предотвратить ссору между супругами. Когда стражи порядка вошли в дом, на них набросился мужчина, вооруженный средневековым клинком.

В результате полицейский получил ранение в бедро и пах и был госпитализирован. Врачи наложили десять швов пострадавшему.

Нападавшего арестовали, установлено, что в момент конфликта он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Вскоре состоится суд, который определит меру наказания.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 02.02.21

Брюссель потребовал аннулировать дипломатическую сделку Косово с Израилем. / Вице-адмирал призвал покончить с заходом американских кораблей в Черное море. / Париж заверил Белград в поддержке при решении косовской проблемы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»