В Вашингтоне задумались о возвращении к Договору по открытому небу

Администрация США рассматривает вопрос о целесообразности возвращения страны в Договор по открытому небу ДОН), заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, трансляция шла на YouTube. «Мы изучаем вопрос. Мы примем решение в свое время. Насколько мы знаем, Россия по-прежнему не полностью соблюдает договор», отметил он.

Напомним, что в Договор по открытому небу в 2020 году вошли более 30 стран. Впервые он был подписан в 1992 году в Хельсинки. Страны договорились о наблюдательных полетах над территориями друг друга, а также вести фото- и видеосъемку.

Весной прошлого года Вашингтон обвинил Москву в нарушениях соглашения и объявил о намерении выйти из договора. США были недовольны отказом провести полеты над Калининградской областью и Чечней. В Кремле тогда заявляли, что ограничения действуют в рамках соглашения, точно так же, как и запрет на полеты над Гавайями. В итоге США в одностороннем порядке вышли из договора в ноябре 2020 года.

2 февраля глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России «к конструктивным шагам» в случае, если США вернутся к полному выполнению своих обязательств по договору. Он отметил, что Москва еще не начала процесс выхода из соглашения, это произойдет «с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора», передает РБК.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.02.21

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