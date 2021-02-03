Прототип космического корабля Starship взорвался на испытаниях

Прототип космического корабля Starship, разработанный специалистами компании Space X для полетов на Луну и Марс, взорвался в ходе испытаний в штате Техас во время приземления. Компания вела трансляцию запуска в Twittter.

Пуск ракеты с серийным номером 9 (SN9) был признан успешным. Его цель – достижение ракетой высоты 10 км. Однако во время приземления ракета ударилась о землю и взорвалась. По словам главного инженера по интеграции SpaceX Джона Инспрукера, «это был отличный полет, просто нужно немного поработать над посадкой».

Предыдущий пуск Starship, который состоялся в декабре 2020 года так же был неудачным. После успешного старта прототип корабля SN8 взорвался при приземлении. Тогда в SpaceX сообщили, что вероятной причиной катастрофы стало низкое давление в топливном баке во время посадки.

Космический корабль и сверхтяжелая ракета Starship предназначены для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. Starship призвана стать самой мощной из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, способной доставить более 100 тонн грузов на околоземную орбиту.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.02.21

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