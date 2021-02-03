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Среда, 3 февраля 2021, 11:37 мск

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Джефф Безос покинет пост главы Amazon

Фото: Reuters

Миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос, уйдет с поста ее гендиректора, сообщила компания. Произойдет это летом. 57-летний Безос решил передать бразды управления крупнейшего в мире интернет-магазина, главе облачного подразделения Amazon Web Services, известного как AWS, Энди Ясси сообщает Reuters.

В последние годы Безос отошел от повседневного управления Amazon ради других проектов, включая исследование космоса и управление газетой Washington Post. Несмотря на это, заявление об уходе с поста исполнительного директора стало неожиданным для многих.

Безос основал Amazon в 1994 году. Сейчас его личное состояние оценивается в 185 млрд долларов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.02.21

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