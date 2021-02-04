В Неаполе мафия запретила скорым пользоваться сиренами и мигалками

В Неаполе мафия запугивает врачей скорой медицинской помощи. Преступники запрещают скорым пользоваться сиренами и проблесковыми маячками, так как они распугивают наркоторговцев и их клиентов.

The Times пишет, что преступники принимают звук скорой помощи за полицию. Так, во время недавнего инцидента двое неизвестных догнали на мотоцикле автомобиль скорой помощи, когда тот ехал на вызов. Они постучались в окно и пригрозили пристрелить, если водитель продолжит пользоваться сиреной. В итоге медикам пришлось обращаться за помощью к полицейским, чтобы безопасно покинуть район.

«Мы уже получили распоряжение не использовать сирены в других районах, включая кварталы Санита и Траяно, где местные кареты скорой помощи включают спецсигналы, только покинув район», – рассказал врач скорой помощи и глава группы, которая борется с насилием в отношении медработников Мануэль Руджьеро.

Неаполь, Иван Гридин

Неаполь. Другие новости 04.02.21

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