МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши

Министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили о высылке по одному российскому дипломату из каждой страны. Это симметричная мера в ответ на высылку их дипломатов из России, которых обвинили в участии в несанкционированных акциях протеста 23 января в Москве и Санк-Петербурге.

В МИД Германии назвали действия России по высылке европейских дипломатов неоправданными, отметив, что объявленный persona non grata сотрудник немецкого диппредставительства выполнял свои служебные обязанности в соответствии с Венской конвенцией, передает «Интерфакс». Аналогичные заявления сделали представители внешнеполитических ведомств Швеции и Польши.

В Москве высылку российских дипломатов сочли «необоснованной», назвав «недружественным шагом». Об этом, в частности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». По ее мнению, эти действия «являются продолжением той самой череды акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела». Захарова также прокомментировала инициативу некоторых стран ЕС организовать видеоконференцию с участием сторонников оппозиционера Алексея Навального, назвав ее «незаконным проявлением наступления на Россию».

Ранее о предложении Польши провести такую конференцию сообщили западные СМИ. Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано подтвердил данную информацию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.02.21

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