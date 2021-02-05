МИД РФ высылает сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за участие в акциях протеста

МИД РФ объявил «persona non grata» нескольких сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за участие в акции протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Дипломатам предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ, говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«В министерство иностранных дел Российской Федерации были вызваны посол Королевства Швеция, временный поверенный в делах Республики Польша и посланник посольства Федеративной Республики Германия», – отмечается сайте МИД РФ.

Представителям иностранных государств был заявлен протест в связи с участием сотрудников генконсульств Швеции и Польши в северной столице, и сотрудника посольства Германии в Москве в несанкционированных акциях протеста 23 января.

В МИД подчеркнули, что эти дипломаты в соответствии с Венской конвенцией от 18 апреля 1961 года объявлены «persona non grata», все они обязаны покинуть территорию России. Теперь российская сторона ожидает, что в будущем дипмиссии этих стран и их персонал будут «строго следовать нормам международного права».

Как сообщал «Новый День», в России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несанкционированные акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального, которые сопровождались массовыми задержаниями их участников. Всего, согласно подсчетам правозащитного центра «ОВД-Инфо», в связи с протестными акциями было задержано более 11 тысяч человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.02.21

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