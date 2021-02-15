Япония станет упорно решать вопрос территориальном споре с Россией

Япония намерена упорно добиваться решения территориального вопроса с Россией. Такое заявление сделал генсек кабмина Страны восходящего солнца Кацунобу Като, выступая на брифинге. «Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», – приводит его слова Kyodo News.

По его словам, что внесенных в Конституцию России изменений, что произошло в сентябре 2020 года, экс-премьер Японии Синдзо Абэ в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным подтвердил договоренность об ускорении переговоров о мирном договоре на основе декларации 1965 года.

Как писал «Новый День», в начале февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал нации приложить все усилия, чтобы хоть на полшага приблизиться к решению проблемы «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов). Такое заявление глава японского кабмина сделал в ходе прений в бюджетной комиссии национального парламента.

«Я буду прикладывать все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы северных территорий», – сказал он, добавив, что дальнейшие переговоры с Россией по теме «северных территорий» и заключению мирного договора, будут вестись на основе всех ранее достигнутых между сторонами договоренностями.

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами так и не был подписан с момента окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

В 2018 году президент РФ Путин и предшественник Суги на посту премьера Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры на основе советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 15.02.21

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