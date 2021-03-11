Японский политолог предлагает заблокировать Курилы

Японский политолог Акио Каватао предложил заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией. Так, по его мнению, можно решить территориальный спор между Москвой и Токио.

В статье, опубликованной на Newsweek Japan, Каватао указывает на необходимость блокировки основных маршрутов снабжения между материковой Россией и четырьмя островами Курильской гряды. При этом политолог считает, что Токио не следует спешить с решением курильского вопроса, а подождать, когда национальная мощь России снизится, как в 1990-е годы.

Каватао подчеркивает, что этого, вероятно, не случится в ближайшем будущем, поэтому Японии нужно запастись терпением и настроиться на долгий процесс, соблюдая при этом спокойствие и хладнокровие.

Однако уже сейчас Токио нужно начать доказывать мировому сообществу, что «Ялтинское соглашение само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией», а также выстраивать с Москвой такие отношения, которые были бы выгодны для Токио с точки зрения решения территориального вопроса.

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами не подписан с момента окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры на основе советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 11.03.21

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