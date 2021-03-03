«Не читайте»: Кремль прокомментировал сообщения о готовности России отдать Курилы

Кремль призвал игнорировать сообщения японских СМИ о якобы готовности России отдать Курилы после смены власти. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультравзглядов и очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений», – цитирует его слова РИА «Новости».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия рассчитывает развивать отношения с Японией. «Мы дорожим нашими отношениями с Японией, президент неоднократно об этом говорил. Мы будем их развивать, и все самые сложные вопросы наших двусторонних отношений мы будем решать в ходе диалога», – сказал он.

Песков также выразил надежду, что динамика отношений между странами «будет продолжена после того, как мы все в постковидный период вернемся к нормальной жизни».

Как сообщал «Новый День», в начале февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал приложить все усилия, чтобы хоть на полшага приблизиться к решению проблемы «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов). По его словам, дальнейшие переговоры с Россией по этой теме и заключению мирного договора, будут вестись на основе всех ранее достигнутых между сторонами договоренностями. В то же время в японских СМИ стала активно обсуждаться тема готовности России отдать острова после того, как сменится власть в Кремле.

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами не подписан с момента окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры на основе советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.03.21

Японский миллиардер оплатит полет к Луне восьмерым добровольцам. / В России цены на лекарства в январе выросли почти на 8,5% в годовом выражении. / «Модернизация детских школ искусств потребует 40 лет»: обнаружены «парадоксальные факты» в нацпроекте «Культура». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»