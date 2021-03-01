Военные учения на Курилах спровоцировали приступ русофобии в Японии

Японские СМИ вновь впали в антироссийскую истерию в связи с учениями ВС РФ на островах Южно-Курильской гряды.

Масштабные военные учения начались 26 февраля на Кунашире и Итурупе. Пресса и телевидение Японии активно освещают события, сопровождая их изображениями танков, вертолетов и систем ПРО с сайта Минобороны России. СМИ цитируют заявление главы военного ведомства Сергея Шойгу, который официально объявил об учениях и их плановом характере. Однако пресса оставляет это за скобками, делая упор лишь на «угрозе», которую якобы представляют собой учения.

Японские СМИ называют учения «беспрецедентно крупными» для здешнего региона. География всех мест учений приводиться именно в японском наименовании. Поскольку японские эксперты называют технологии российской РЭБ одними из самых продвинутых в мире, то больше всего они опасаются именно за технику радиоэлектронной борьбы.

По мнению японцев, учения России на Курильских островах говорят о демонстрации «необратимого» характера своего контроля над ними. Русофобская истерия передалась читателям подобных материалов, которых испугали размещения ядерных ракет на Курилах.

Несмотря на перманентно висящий в воздухе вопрос принадлежности Курил, Токио не спешит подписывать мирный договор с Россией. Вместо этого регулярно звучат заявления о российской агрессии.

Политолог Иван Аркатов считает, что сама ситуация показывает отношение России к принадлежности островов Курильской гряды.

«Конечно же, российский контроль над Курилами носит необратимый характер. В противном случае, для начала тут были бы развернуты не регулярные войска, а какие-нибудь «вежливые» подразделения, вроде «ЧВК Вагнера», – заметил специалист.

По словам Аркатова, в настоящее время МИД России показывает преемственность позиции Советского Союза по Курилам.

«Но то, что Сталин отказался делить Японию как Корею или Германию, и высаживать десант на Хоккайдо, видимо не пошло впрок современным японским милитаристам. Если бы мы в 90-е разрешили объединение еще и Японии, они бы радовались как дети и не вспоминали об островах», – резюмировал политолог.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.03.21

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