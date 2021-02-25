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Четверг, 25 февраля 2021, 09:36 мск

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В Пентагоне заявили об угрозе со стороны России для США и Европы

Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает оставаться угрозой для США и ее европейских партнеров, несмотря на введенные против нее ограничения, заявил глава Европейского командования США (Eucom) генерал ВВС Тод Уолтерс. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По словам Уолтерса, Москва стремится сохранить влияние со времен СССР, используя для этого нетрадиционные инструменты, например, частные военные компании, чтобы «запугать, ослабить и разделить союзников США.

«Несмотря на международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующую и злонамеренную деятельность по всему миру», – подчеркнул генерал. Он также указал, что противники Америки и Европы усиливают агрессию за счет кибератак и распространения дезинформации. По его мнению, если это не остановить, то такие действия могут перерасти в большую агрессию.

Как писал «Новый День», в начале февраля американский адмирал Чарльз Ричард допустил возможность ядерной войны с Россией или Китаем. По его мнению, пока США боролись с терроризмом, РФ и КНР наращивали ядерный арсенал.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если в случае поражения с использованием обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», – написал глава Стратегического командования США в статье, опубликованной в официальном издании Военно-морского института Соединенных Штатов.

Ричард добавил, что со времен распада СССР Пентагон не рассматривал возможность прямого военного столкновения с ядерной державой. Теперь же необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг советовал союзникам по альянсу не только увеличить оборонные расходы, но также инвестировать в современные возможности и гарантировать сохранение военных НАТО в готовности в случае угрозы, в том числе со стороны России.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.02.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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