Байден отменил запрет Трампа на въезд в США иностранцев

Президент США Джо Байден отменил действие указа, который был принят его предшественником Дональдом Трампом. Речь идет о снятии ограничений на въезд в страну определенных категорий иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Приостановление въезда не продвигает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей, объединиться со своими семьями здесь», – заявил Байден.

Американский лидер считает, что принятое Трампом решение наносит ущерб отраслям промышленности, которые «используют таланты со всего мира». Он также отметил, что те, кто выиграл гринкарту в ежегодной лотерее также были лишены возможности въехать в страну, что нарушает их права.

Напомним, указ о запрете на въезд в США «иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда» на период пандемии коронавирусной инфекции нового типа Трамп подписал в апреле 2020 года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.02.21

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