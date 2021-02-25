российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 февраля 2021, 09:53 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Байден отменил запрет Трампа на въезд в США иностранцев

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден отменил действие указа, который был принят его предшественником Дональдом Трампом. Речь идет о снятии ограничений на въезд в страну определенных категорий иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Приостановление въезда не продвигает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей, объединиться со своими семьями здесь», – заявил Байден.

Американский лидер считает, что принятое Трампом решение наносит ущерб отраслям промышленности, которые «используют таланты со всего мира». Он также отметил, что те, кто выиграл гринкарту в ежегодной лотерее также были лишены возможности въехать в страну, что нарушает их права.

Напомним, указ о запрете на въезд в США «иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда» на период пандемии коронавирусной инфекции нового типа Трамп подписал в апреле 2020 года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.02.21

Протестующие нанесли зданию Конгресса США ущерб на 30 млн долларов. / В Китае объявили о полной победе над нищетой. / Американец убил соседку и приготовил ее сердце для своей семьи. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Протестующие нанесли зданию Конгресса США ущерб на 30 млн долларов

Американец убил соседку и приготовил ее сердце для своей семьи

В Пентагоне заявили об угрозе со стороны России для США и Европы

«Мы находимся на этапе перелома»: предсмертные конвульсии Pax Americana ведут к жесткой конфронтации

Экипаж пассажирского самолета сообщил о сигарообразном НЛО

Президент Microsoft голословно обвинил Россию в кибератаках на США

Американка умерла после пересадки зараженных коронавирусом легких

«Хватит на нас наживаться!» Вождь индейцев потребовал от Jeep прекратить использовать имя чероки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,