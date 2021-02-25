Facebook заплатит австралийским СМИ $1 млрд

Парламент Австралии одобрил законопроект, обязывающий цифровых гигантов платить средствам массовой информации страны за публикуемый на их площадках контент. Об этом сообщил главный казначей Австралии Джош Фрайденберг.

По его словам, законопроект гарантирует, что СМИ получат справедливое вознаграждение за контент, который они производят, а также создаст условия для ведения добросовестных переговоров и справедливого арбитражного процесса при разрешении споров, передает ТАСС.

Как рассказал вице-президент Facebook по глобальным связям Ник Клегг, за три года Facebook заплатит австралийским СМИ порядка $1 млрд.

Отметим, , что когда власти Австралии только объявили о намерении разработать соответствующий закон, Facebook запретил пользователям страны и медиакомпаниям постить ссылки на новостной контент. Но 23 февраля правительство Австралии сообщило в данном вопросе было достигнуто соглашение с Facebook, а соцсеть пообещала восстановить возможность публикации новостного контента.

Отметим, что разработка аналогичного законопроекта сейчас идет в Канаде. Предполагается, что он будет рассмотрен в этом году.

Как писал «Новый День», корпорация Google в свою очередь обещала отключить свою поисковую систему в Австралии, если законодатели примут новый Кодекс игроков медиарынка. Об этом рассказала управляющий директор Google Australia Мэл Сильва.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 25.02.21

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