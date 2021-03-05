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Пятница, 5 марта 2021, 09:57 мск

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В Германии двух мужчин осудили за нарушение антироссийских санкций

В Германии суд Гамбурга вынес приговор двум гражданам страны за нарушение действующих санкций на поставки вооружений в Россию, сообщает агентство dpa. Один из осужденных – 41-летний предприниматель из Аугсбурга. Его приговорили к 3 годам 9 месяцам тюрьмы, а также обязали выплатить почти €8 млн. Его пособник – 40-летний житель Мюнхена – отделался условным сроком в два года. При этом его обязали выплатить €184 тыс., а еще €150 тыс. – в качестве залога за условное освобождение.

Первого обвиняемого по имени Александр С. задержали в феврале прошлого года. По данным следствия, мужчина с января 2016 по январь 2018-го продавал «конечным потребителям в России, действующим в военной сфере», металлообрабатывающие станки, которые, в том числе могут использоваться в программах военного ракетостроения. В суде доказано, что он предоставлял неверные сведения о предполагаемом использовании станков.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 05.03.21

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