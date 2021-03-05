Россия отвергла претензии США относительно нарушения прав человека

Москва отвергла претензии США по вопросу об ущемлении прав человека. Никто не может учить Россию тому, как нужно жить, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», – приводит его слова РИА «Новости». Такое заявление дипломат сделал в дискуссионном клубе «Космос-Клаб».

Антонов заявил, что Россия считает безосновательными обвинения США в якобы имевшем место факте применения химического оружия в отношении оппозиционера Алексея Навального. «При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции», – подчеркнул Антонов.

«Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об «освобождении» Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства», – отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что Россия, в отличие от США, уничтожила все химоружие и рассчитывает, что другие страны, подписавшие договор о запрещении химических вооружений, тоже это сделают.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.21

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