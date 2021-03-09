США вынесли предупреждение Египту за покупку российских Су-35

США вынесли предупреждение Египту за контракт с Россией о поставках истребителей Су-35. Об этом сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира». Санкционное давление будет осуществляться в рамках пакета законов CAATSA, который предусматривает введение различного рода ограничений в отношении стран, приобретающих у России вооружения и военную технику. Фактически это явный инструмент недобросовестной конкуренции, отмечает «Военное обозрение».

Несколько лет назад между Россией и Египтом был подписан контракт о поставках истребителей поколения 4++ Су-35, напоминает катарский обозреватель Махмуд Сами. При этом утверждается, что власти Египта обратились к российской стороне, поскольку «выражали сомнения в готовности США поставить для Каира более современные американские истребители F-35». Кроме того, египетские власти планируют продолжать диверсификацию поставок вооружений, чтобы не зависеть от одного поставщика.

По данным катарского ТВ, США крайне недовольны действиями Египта. Теперь администрация США, как сообщает Al-Jazeera, явно даёт понять, что готова оказать санкционное давление на Египет, если тот продолжит закупать российские Су-35. В Каире пытаются найти выход из сложившейся ситуации, чтобы не оказаться под американскими санкциями.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.03.21

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