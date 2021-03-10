Байден забыл название Пентагона и имя его главы

Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны и название Пентагона. Это произошло во время выступления с речью, посвящённой женщинам-военнослужащим в американской армии. Стоит отметить, что глава оборонного ведомства Ллойд Остин стоял в этот момент в нескольких шагах от Байдена, отмечает RT.

«Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой... парень вон там, который там управляет этим подразделением», – сказал Байден, говоря об Остине.

Ранее Байден назвал вице-президента Камалу Харрис «избранным президентом» США. Это случилось во время выступления в Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр). Тогда Байден сказал, что привился от коронавируса для того, чтобы «повысить доверие общества к вакцине», а «избранный президент Харрис привилась по той же причине».

Отметим, что 78-летний Джо Байден во время предвыборной гонки за пост президента заявлял, что баллотируется в сенат, а в ходе выступления в Филадельфии он только с третьего раза вспомнил имя своей внучки.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.03.21

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