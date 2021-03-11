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Четверг, 11 марта 2021, 10:46 мск

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Госдеп США направит $900 тысяч на «укрепление» прав трудящихся в Армении

Госдепартамент США выделит $900 тыс. на «укрепление» прав трудящихся в Армении. Речь идёт об обеспечении прав армян на забастовки, заключение коллективных договоров, а также о повышении роли профсоюзов, сообщает RT со ссылкой на документ.

В условиях для получения гранта, в частности, указывается, что «реализация реформ, заявленных во время «бархатной революции» 2018 года, в результате которой премьер-министром Армении стал Никол Пашинян, имеет особенно важное значение сейчас, в условиях нарастающих опасений по поводу того, что Россия, воспользовавшись случаем, получит возможность оказывать влияние на гражданское общество и препятствовать осуществлению демократических реформ».

Рассчитывать на получение гранта смогут американские и иностранные коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации, международные организации и учреждения высшего образования.

Ранее Госдеп США заявил о выделении $150 тыс. на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана. Предполагается, что эти средства будут направлены на реализацию программ, способствующих «развитию взаимодействия» двух стран, говорится в условиях получения гранта.

«Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определённой области, что будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США», – указано в документе.

По мнению Госдепа, потенциальных получателей грантов можно привлечь к работе по продвижению общих ценностей США и Армении, что позволит укрепить безопасность в регионе. Американцы также говорят о намерении восстановить дружественные отношения армян с жителями Турции и Азербайджана.

Помимо этого, деятельность будущих обладателей грантов может быть направлена на развитие потенциала армянских СМИ, «демократии, гражданского общества и верховенства права» в стране.

Вашингтон, Иван Гридин

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© 2021, РИА «Новый День»

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