Госдеп США выделит средства на укрепление дружбы с Арменией

Госдепартамент США намерен выделить $150 тыс. на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана. Предполагается, что эти средства будут направлены на реализацию программ, способствующих «развитию взаимодействия» двух стран, говорится в гранте.

«Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определённой области, что будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США», – приводит RT выдержку из документа.

По мнению Госдепа, потенциальных получателей грантов можно привлечь к работе по продвижению общих ценностей США и Армении, что позволит укрепить безопасность в регионе. Американцы также говорят о намерении восстановить дружественные отношения армян с жителями Турции и Азербайджана.

Помимо этого, деятельность будущих обладателей грантов может быть направлена на развитие потенциала армянских СМИ, «демократии, гражданского общества и верховенства права» в стране.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.03.21

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