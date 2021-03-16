Байден намерен поднять налоги в США

Президент США Джо Байден намерен утвердить самое значительное повышение налогов с 1993 года. Об этом сообщает Bloomberg. Шаги будут предприняты для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на $1,9 трлн.

Байден говорил о намерении повысить налоги еще в ходе предвыборной гонки за президентское кресло. По данным Bloomberg, Байден частично отменит закон своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа от 2017 года, который дал преференции корпорациям и состоятельным людям. Тем самым Байден стремится сделать налоговый кодекс более прогрессивным.

В частности, предполагается, что будет повышен налог с корпораций с 21% до 28%, произойдет отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC), а также будет повышен подоходный налог для граждан с доходом больше $400 000 в год. Кроме того, обсуждается более высокая ставка налога на прирост капитала для людей, зарабатывающих не меньше $1 млн в год.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.03.21

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