Бизнес Евросоюза признал ошибки в отношениях с Россией

Европа допустила в отношениях с Россией целый ряд ошибок, заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в интервью газете Kurier. В частности, среди ошибок он назвал введение Евросоюзом антироссийских санкций, которые нанесли «огромный урон обеим сторонам». Политик также указал на ошибочный отказ Европы от сотрудничества с Россией, когда Владимир Путин только стал президентом РФ, а также на отсутствие глав европейских государств на церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Ляйтль считает, что на сегодняшний день отношения между ЕС и Россией достигли «низшей точки», однако шанс на перезагрузку еще не упущен. «Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды», – сказал Ляйтль, добавив, что Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. Президент Европалаты также заявил, что в отношениях с Украиной ЕС следует брать пример с Австрии, которая сохранила нейтралитет.

В начале февраля в Москве побывал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Через несколько дней после встречи глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может разорвать связи с Евросоюзом, если он введет новые санкции в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.

Однако в начале марта ЕС ввел антироссийские санкции из-за преследования Навального. В список попали глава СК Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвадии Виктор Золотов и глава ФСИН Александр Калашников. Теперь им запрещен въезд в страны Евросоюза и доступ к его финансовой системе.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 17.03.21

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