Дипломаты отвергли обвинения США во вмешательстве в президентские выборы

Обвинения разведки США в адрес России во вмешательстве в американские выборы 2020 года безосновательны. Такое заявление опубликовано на официальной странице российского посольства в США в Facebook. Указано, что обвинения не подтверждены какими-либо фактами и по сути являются голословными.

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий».

Дипломаты также отметили, что Вашингтон «продолжает практику «мегафонной дипломатии», главная цель которой – поддерживать негативный фон вокруг России». Ранее разведслужбы США выпустили доклад, из которого следует, что Россия во время президентской предвыборной кампании в США в 2020 году якобы совершила попытку дискредитировать кандидатуру Джо Байдена и поддержать теперь уже бывшего президента страны Дональда Трампа

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.03.21

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