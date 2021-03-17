В Европарламенте призвали оценить ущерб странам ЕС от антироссийских санкций

Депутат Европарламента от Бельгии Филип Де Ман (группа «Идентичность и демократия») поднял вопрос об ущербе, который понесли страны Евросоюза из-за санкций, введённых Брюсселем в отношении Москвы. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию запроса депутата, направленного в адрес Совета Европейского союза.

«С 2014 года Совет ЕС ввёл против России ряд ограничительных мер и экономических санкций. Последние недавно были продлены до конца 2021 года», – напомнил Де Ман и поинтересовался, как в Евросовете оценивают масштаб ущерба, понесённого Европой вследствие подобных решений.

«Просчитал ли Совет ЕС экономические последствия принятых экономических санкций для государств Евросоюза? Во что обходятся эти санкции членам ЕС?» – спросил он.

Напомним, что страны Запада стали вводить антироссийские экономические санкции в 2014 году после присоединения Крыма к России. Москва приняла ответные меры, которые ударили по экономике ЕС. С тех пор стороны последовательно продлевают сроки действия взаимных ограничений.

По словам президента России Владимира Путина, к 2019 году из-за введённых санкций Москва недополучила около $50 млрд, в то время как Евросоюз потерял $240 млрд.

Как писал «Новый День», ранее президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль заявил в интервью газете Kurier,что Европа допустила в отношениях с Россией целый ряд ошибок. В частности, он указал на введение Евросоюзом антироссийских санкций, которые нанесли «огромный урон обеим сторонам». Политик также указал на ошибочный отказ Европы от сотрудничества с Россией, когда Владимир Путин только стал президентом РФ, а также на отсутствие глав европейских государств на церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Ляйтль считает, что на сегодняшний день отношения между ЕС и Россией достигли «низшей точки», однако шанс на перезагрузку еще не упущен. «Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды», – сказал Ляйтль, добавив, что Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. Президент Европалаты также заявил, что в отношениях с Украиной ЕС следует брать пример с Австрии, которая сохранила нейтралитет.

https://newdaynews.ru/inworld/718994.html

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 17.03.21

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