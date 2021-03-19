В минобороны и военной разведке Болгарии нашли «российских шпионов»

Стали известны фигуранты дела о шпионаже в пользу России, задержанные накануне в ходе спецоперации в Софии. По подозрению в сборе конфиденциальной информации задержаны 6 сотрудников болгарского министерства обороны и военной разведки. Об этом на брифинге сообщила представитель генпрокурора Болгарии Сийка Милева. Все они отправлены за решетку на 72 часа.

По словам Милевой, разоблаченную группу возглавлял бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, получивший образование Москве. В его задачу входило создание агентурной сети из осведомителей, занимавших высокие посты и имевших доступ к секретной информации, касающейся Болгарии, ЕС и НАТО, передает «Интерфакс».

Жена военного разведчика, имеющая гражданство Болгарии и России, была посредником между резидентом и сотрудниками российского посольства в стране, уверяет Милева.

Остальные участники группы – представитель Минобороны Болгарии и трое действующих и бывших сотрудников военной разведки, по утверждению прокуратуры, занимались сбором и передачей резиденту конфиденциальной информации.

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что преступная группа была раскрыта при помощи спецслужб стран ЕС и США, сообщает ТАСС. По его утверждению, ее участники «передавали секретную информацию военного и высокотехнологического характера» и создали «серьезную опасность для национальной безопасности Болгарии, безопасности НАТО и Европейского союза».

Подробности дела он не привел. Задержанным грозит лишение свободы сроком от 20 лет до пожизненного.

Ранее болгарские СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании нескольких человек – государственных чиновников – по подозрению в шпионаже в пользу России. Отмечалось, что силовики провели серию обысков в южных районах Софии и в окрестностях города Перника.

София, Наталья Петрова

София. Другие новости 19.03.21

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