В Болгарии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Болгарии задержаны несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает телеканал bTV Новините, ссылаясь на информированные источники.

Спецоперацию провели сотрудники МВД и государственного агентства национальной безопасности (ДАНС). Сколько всего задержано подозреваемых, не уточняется.

В рамках секретной операции правоохранители проверяли все машины, выезжающие из Софии по трассе «Тракия» в направлении Пловдива. Отмечается, что один из подозреваемых был задержан именно на этой трассе.

По сведениям BNT, обыски прошли по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях Перника.

Прокуратура и МВД страны не подтверждают, но не опровергают информацию о задержаниях.

Как отмечают источники издания «24 часа» и телеканала NOVA, среди задержанных – государственные чиновники, имеющие доступ к секретной информации.

Напомним, в сентябре 2020 года Болгария обвинила двух российских дипломатов в сборе информации, которая относится к государственной тайне (речь шла о сборе конфиденциальной сведений о болгарских вооруженных силах»), и объявила их персонами нон-грата. В ответ МИД России вручил послу Болгарии Атанасу Крыстину ноту об объявлении двух сотрудников диппредставительства Болгарии в Москве персонами нон-грата. На Смоленской площади назвали обвинение болгарских властей в адрес российских дипломатов бездоказательным и заявили, что рассматривают данный шаг как преднамеренную попытку нанести ущерб российско-болгарскому взаимодействию.

В декабре Болгария объявила персоной нон грата военного атташе посольства России в Софии, обвинив его в шпионаже. В российском МИДе назвали высылку дипломата безосновательной. В ответ Москва объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии.

София, Наталья Петрова

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