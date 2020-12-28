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Понедельник, 28 декабря 2020, 18:20 мск

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Зеркальная «ответка»: болгарский дипломат объявлен в России персоной нон грата

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон-грата. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«28 декабря Посол Болгарии Атанаса Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata помощника военного атташе при Посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что это решение – зеркальная мера в ответ на действия Софии. «Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при Посольстве России в Софии», – отмечается в сообщении.

Напомним, 18 декабря министерство иностранных дел Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата по обвинению в шпионаже и обязала его покинуть страну в течение 72 часов.

Позже в генпрокуратуре Болгарии пояснили решение тем, что высланный российский дипломат с 2017 года якобы получал секретные сведения, связанные, в том числе, с числом американских военнослужащих на болгарской территории. В обмен на эти данные информатор-болгарин якобы получил «финансовые льготы».

Москва, Александра Быстрицкая

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© 2020, РИА «Новый День»

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