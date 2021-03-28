Пашинян анонсировал свою скорую отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом он заявил в воскресенье, 28 марта, на встрече с жителями села Арагац.

«В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера», – цитирует Пашиняна «Sputnik Армения».

По его словам, если граждане подтвердят полномочия нынешних властей, то он и его команда продолжат служить им «еще лучше, чем раньше». Если нет, то они передадут власть тому, кого выберет народ, пообещал Пашинян.

Ранее премьер сообщил, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. По закону Пашинян должен подать в отставку не позднее, чем за 45 дней до голосования. После этого он продолжит выполнять обязанности главы кабмина в статусе и.о. Нового премьера назначает парламентское большинство.

Политическая обстановка в стране вновь обострилась в феврале после конфликта Никола Пашиняна с руководством Генштаба вооруженных сил страны.

Напомним, политический кризис в Армении и акции протеста с требованием отставки Пашиняна начались после подписания 10 ноября 2020 года совместного с Азербайджаном договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, гарантом которого выступила Россия. 25 февраля глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян и высший командный состав призвали Пашиняна уйти в отставку. Глава кабмина назвал происходящее попыткой военного переворота и направил президенту ходатайство об увольнении главы Генштаба. Президент республики дважды отказался подписывать указа об отставке Оника Гаспаряна, после чего премьер уволил главу Генштаба согласно закону республики.

Ереван, Наталья Петрова

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