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Понедельник, 29 марта 2021, 14:26 мск

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Китай вложит в экономику Ирана $400 млрд в обмен на нефть

Китай взял на себя обязательства в ближайшие 25 лет инвестировать в Иран $400 млрд в обмен на стабильные поставки нефти, пишет The New York Times со ссылкой на полуофициальное иранское информагентство Fars News Agency. Отмечается, что сделка поможет Китаю усилить свое влияние на Ближнем Востоке и подорвать усилия США по изоляции Ирана.

Китай поддерживает Иран в его требованиях к США снять наложенные теперь уже экс-президентом Дональдом Трампом санкции и только после этого возвращаться к ядерной сделке. «Китай твердо поддерживает Иран в защите его государственного суверенитета и национального достоинства», – отметил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Он полагает, что США должны немедленно снять санкции с Ирана, а также «убрать свою длинную руку юрисдикционных мер, которые, среди прочих, были направлены и на Китай».

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 29.03.21

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