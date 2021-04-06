США вводят санкции против Турции за военное сотрудничество с Россией

США вводят санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции (SSB) и четырех чиновников за сотрудничество с оборонным сектором России. Соответствующее уведомление опубликовано в федеральном реестре – сборнике официальных документов американского правительства.

Санкции вступят в силу в среду, 7 апреля.

Под ограничительные меры попали глава SSB Исмаил Демир и еще четыре руководящих чиновника, которые работают в этом ведомстве. Санкции введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), передает «Прайм».

SSB будет запрещен американский экспорт, организация не сможет получить кредиты на суммы более $10 млн. Американским гражданам запрещается осуществлять транзакции с попавшими под санкции турецким чиновниками, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, им запрещен въезд в США.

Напомним, в декабре прошлого года администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа уже вводила санкции против SSB и тех же четырех руководящих сотрудников, также по закону CAATSA за покупку Турцией российских ЗРС С-400. Ограничительные меры включали запрет на выдачу экспортных лицензий США и разрешений для SSB, а также заморозку активов и визовые ограничения в отношении руководителей этой организации.

В марте этого года Исмаил Демир заявлял, что Турция не ощутила прямого эффекта от американских санкций, введенных из-за покупки у России С-400. Более того, он подчеркнул, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка С-400.

Вашингтон, Наталья Петрова

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