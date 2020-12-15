США ввели санкции в отношении Турции из-за российских ЗРК С-400

США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ввели рестрикции в отношении Управления оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демирa, сообщает телеканал al Arabiya.

Ограничения также распространяются еще трех турецких чиновников, связанных с оборонной промышленностью страны. Санкции введены в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Как писал «Новый День», в октябре после того, как Турция провела испытания С-400 с использование беспилотных летательных аппаратов, произведенных в Великобритании, США пообещали Анкаре «серьезные последствия». В конце августа глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что контракт с Анкарой на дополнительную партию систем ПВО С-400, вероятно, будет подписан в 2021 году.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

Вашингтон, Иван Гридин

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