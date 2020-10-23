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Пятница, 23 октября 2020, 15:07 мск

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Турция сбила три британских беспилотника при помощи российских С-400

Фото: Минобороны РФ

Турция испытала в реальных боевых условиях российские зенитно-ракетные системы российской разработки С-400 «Триумф», несмотря на угрозы США. Прежде никакие учения с использованием этих комплексов не привлекали такого внимания, отметили вьетнамские военные эксперты, пишет издание DatViet .

Турецкие военные в ходе учений сбили три беспилотных летательных аппарата британского производства Meggitt BTT-3 Banshee. Их Анкара закупила специально для учебных стрельб. Пуски ракет С-400, по данным источников издания, были признаны очень успешными.

Стоит напомнить, что ранее Анкара опробовала РЛС С-400 против своих истребителей американского производства F-16 Fighting Faicon и F-4E Phantom II. Результаты испытаний также полностью удовлетворили турецких военных, поскольку локаторы «Триумфов» уверенно обнаруживали цели на разных высотах.

Как писал «Новый День», поставки «Триумфов» в Турцию начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 23.10.20

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Метки / Турция

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