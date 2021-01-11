Турция озвучила условие покупки у России второго комплекта ЗРК С-400

Турция могла бы приобрести второй комплект российского зенитно-ракетного комплекса С-400 при условии организации совместного производства и передачи технологий. Такое заявление сделал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир телеканалу CNN Turk.

«Пока не введены дополнительные санкционные меры (со стороны США – прим. ред.), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», – цитирует Демира РИА «Новости». По словам чиновника, полученный ранее первый комплект С-400 готов к работе и «будет использован, как только возникнет необходимость».

Как сообщал «Новый День», поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались в середине июня 2019 года, что привело к кризису в отношениях между Турцией и США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также принять санкционные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

14 декабря прошлого года США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демирa из-за покупки у России системы С-400. Ограничения также распространяются еще на трех турецких чиновников, связанных с оборонной промышленностью страны. Санкции предусматривают заморозку их активов в США, а также запрет на въезд в страну.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 11.01.21

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