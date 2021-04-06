США утилизируют выполнявшие наблюдательные полеты над Россией самолеты

Военно-воздушные силы (ВВС) США выведут из эксплуатации предназначенные для выполнения наблюдательных полетов над Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН) самолеты. Они использовались на протяжении последних 30 лет, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Этим самолетам почти 60 лет, их эксплуатация обходится слишком дорого», – заявил член палаты представителей США, бригадный генерал ВВС в отставке, Дон Бэкон. Он отметил, что воздушные суда отправят на кладбище авиатехники, где их разберут на запчасти, а корпуса отправят на металлолом.

Издание пишет, что данное решение «вызывает вопросы о том, планирует ли президент США Джо Байден вернуться» в Договор по открытому небу с Россией. Бэкон считает, что принятое решение закрывает путь к возвращению в соглашение.

Напомним, что США вышли из Договора по открытому небу в ноябре 2020 года в одностороннем порядке. Позже о выходе из договора объявила и Россия. После вступления на пост президента США Джо Байдена в январе этого года в Госдепе сообщили, что администрация США обдумает вопрос о целесообразности возвращения страны в ДОН.

Вашингтон, Иван Гридин

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