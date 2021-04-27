Россия готовится выйти из Договора по открытому небу до конца мая

Россия намерена до конца мая выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Правительство готово за несколько дней подготовить документ о денонсации ДОН и запустить процедуру его принятия. Об этом заявил глава делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены до конца мая. Законопроект о денонсации ДОН будет в считанные дни представлен президенту, а затем поступит на рассмотрение в палатах Федерального Собрания», – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Гаврилов отметил, что Россия уже делала шаги навстречу партнерам, например, разрешила пролеты над Калининградской областью дальностью более 500 км. Но от других стран «не последовало адекватной реакции». Дипломат напомнил, что США вышли из ДОН, но до сих пор предъявляют к России необоснованные требования и возложили на нее ответственность за проблемы с исполнением договора.

«Пока же все идет к развалу договора. Односторонних уступок от России ждать не следует», – предупредил Гаврилов.

Напомним, 23 страны подписали ДОН в марте 1992 года, договорившись о праве совершать облеты территорий стран-партнеров, чтобы контролировать военную деятельность. Россия присоединилась к договору в мае 2001 года. Осенью 2020-го США вышли из ДОН.

Вена, Наталья Рязанова

Вена. Другие новости 27.04.21

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