Россия покидает Договор по открытому небу вслед за США

МИД России объявил о начале процедур по выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН).

На Смоленской площади напомнили, что США 22 ноября 2020 года «под надуманным предлогом» вышли из этого Договора. «Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении Договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности», – считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва выдвинула предложения о том, как поддержать жизнеспособность Договора в новых условиях, однако союзники США эти предложения не поддержали, отметили в МИД, выразив в связи с этим сожаление.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям (Венгрии и Канаде – прим. ред.)», – заявили в МИД РФ.

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о том, что власти России приняли решение выйти из Договора по открытому небу и об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга и вести фото- и видеосъемку с целью контроля военной деятельности. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. В настоящее время его участниками являются 33 страны.

Москва, Наталья Петрова

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