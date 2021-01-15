Россия готовится выйти из Договора по открытому небу: «Путин уже принял решение»

Российские власти приняли решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН), в котором участвуют 33 страны. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, решение о выходе из ДОН президент РФ Владимир Путин «принял после консультаций со всеми компетентными структурами». В ближайшие дни о данном решении будет объявлено официально, после чего власти России разошлют уведомления странам-партнерам по договору. Решение вступит в силу через 6 месяцев, если власти не пересмотрят его.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга и вести фото- и видеосъемку.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп 21 мая прошлого года объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Он заявил, что причина выхода стало несоблюдение Россией условий договора. При этом он не озвучил никаких фактов, подтверждающих это. По словам госсекретаря Майка Помпео, США выйдут из договора через шесть месяцев, как того требует документ.

В МИД России назвали выход США из договора «ударом по международной стабильности и безопасности», указав на то, что американская сторона неоднократно за последние годы предпринимала подобные шаги.

Россия попыталась добиться от участвующих в договоре европейских стран гарантии того, что они не будут передавать США данные наблюдательных полетов над территорией России, но договориться о таких гарантиях не удалось.

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать сотрудничество в рамках ДОН только в том случае, что если все остающиеся в договоре страны «дадут прямые и твердые юридические гарантии своей готовности соблюдать его требования» (цитата по RT).

На итоговой пресс-конференции 17 декабря президент России дал понять, что Россия не останется в договоре, если западные страны не продоставят запрошенные гарантии. «Вы вышли из Договора об открытом небе. Мы что должны позволить вам летать над нашей территорией, чтобы вы докладывали все друзьям в США? Нет. Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?», – заявил президент РФ, отвечая на вопрос журналиста BBC об ухудшении отношений между Россией и Западом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.01.21

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