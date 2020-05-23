США поставили России условия для сохранения «открытого неба»

США готовы отказаться от выхода из Договора по открытому небу (ДОН), если Россия вернется к полному соблюдению соглашения, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова опубликованы на сайте Североатлантического альянса.

Из заявления следует, что Россия, по мнению альянса, «на протяжении многих лет» ограничивала действия соглашения. «Избирательное исполнение Россией своих обязательств по этому договору подрывает вклад этого важного документа в стабильность и безопасность Евроатлантического региона», – заявил генсек НАТО. В числе ограничений, которые ввела Москва, он назвал запрет инспекционных полетов вблизи Калининграда и у границ с Грузией.

В Министерстве иностранных дел России на это ответили, что Администрация США действует шаблонно, как это уже было перед выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. «Главное при этом – выдвинуть обвинения в адрес России, чтобы прикрыть свои деструктивные действия», – заявили в российском МИДе. В ведомстве также добавили, что США и их союзники пытаются создать впечатление, что неукоснительно выполняют условия ДОНа, что далеко от истины. Дипломаты указали, что у них накопилось большое количество вопросов по данной теме, при этом американцы всегда уходят от их обсуждения.

В МИДе подчеркнули, что Россия всегда действовала строго в рамках положений договора, а Вашингтон, несмотря на это, поставил Москве ультиматум. «На такой основе разговор не получится. Мы открыты к диалогу, но только к равноправному, направленному на взаимный учет интересов и озабоченностей», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как писал «Новый День», президент США Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Это не на шутку встревожил НАТО – Североатлантический альянс собрал экстренное заседание совета. Комментируя заявление Трампа, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что США ставят под угрозу фундаментальные основы международной безопасности в Европе. Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь назвала выход США из договора «ударом по международной стабильности и безопасности», указав на то, что американская сторона неоднократно за последние годы предпринимала подобные шаги.

В связи со случившимся в конгресс США внесли законопроект, в случае принятия которого президент страны лишиться права выходить из международных соглашений без одобрения законодателей. Инициаторами законотворческой инициативы выступили сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта, сообщается на сайте Марки. «Безрассудный выход президента Трампа из Договора по открытому небу окажет продолжительное влияние на нашу способность отслеживать российскую военную активность, которая может угрожать интересам США и наших союзников», – заявил Марки.

По мнению Панетта разрыв соглашения «полностью противоречит интересам США в сфере национальной безопасности». «Решение о выходе из Договора по открытому небу демонстрирует продолжающееся пренебрежение нашими союзами и соглашениями по контролю над вооружениями», – заявил конгрессмен.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, сейчас в нем участвуют 34 страны. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга и вести фото- и видеосъемку.

Вашингтон, Иван Гридин

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