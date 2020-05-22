В Конгрессе хотят запретить Трампу покидать международные договоры без разрешения

В конгресс США внесли законопроект, в случае принятия которого президент страны лишиться права выходить из международных соглашений без одобрения законодателей. Инициаторами законотворческой инициативы выступили сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта, сообщается на сайте Марки.

Поводом для этого стало решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу, которое многие сочли «безрассудным». «Безрассудный выход президента Трампа из Договора по открытому небу окажет продолжительное влияние на нашу способность отслеживать российскую военную активность, которая может угрожать интересам США и наших союзников», – заявил Марки.

По мнению Панетта разрыв соглашения «полностью противоречит интересам США в сфере национальной безопасности». «Решение о выходе из Договора по открытому небу демонстрирует продолжающееся пренебрежение нашими союзами и соглашениями по контролю над вооружениями», – заявил конгрессмен.

Как писал «Новый День», выход США из Договора об открытом небе не на шутку встревожил НАТО. В связи с принятым Трампом решением Североатлантический альянс соберет 22 мая экстренное заседание совета. Трамп заявил, что причина выхода стало несоблюдение Россией условий договора. При этом он не озвучил никаких фактов, подтверждающих это. По словам госсекретаря Майка Помпео, США выйдут из договора через шесть месяцев, как того требует документ.

Комментируя заявление Трампа, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что США ставят под угрозу фундаментальные основы международной безопасности в Европе. Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь назвала выход США из договора «ударом по международной стабильности и безопасности», указав на то, что американская сторона неоднократно за последние годы предпринимала подобные шаги.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, сейчас в нем участвуют 34 страны. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга и вести фото- и видеосъемку.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.05.20

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