НАТО созывает экстренное заседание из-за решения Трампа по «открытому небу»

НАТО соберет 22 мая экстренное заседание совета в связи с выходом США из Договора по открытому небу, сообщает CNN. 21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу (ДОН), который позволял его участникам совершать наблюдательные полеты над территориями других стран.

Трамп заявил, что причина выхода стало несоблюдение Россией условий договора. При этом он не озвучил никаких фактов, подтверждающих это. По словам госсекретаря Майка Помпео, США выйдут из договора через шесть месяцев, как того требует документ.

Комментируя заявление Трампа, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что США ставят под угрозу фундаментальные основы международной безопасности в Европе. Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь назвала выход США из ДОНа «ударом по международной стабильности и безопасности», указав на то, что американская сторона неоднократно за последние годы предпринимала подобные шаги.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.05.20

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